Кукель Адам Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кукель
- Имя
- Адам
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95564. КУКЕЛЬ, АДАМЪ МИХАЙЛОВЪ, 44 л. К. Вилейск. у., Лебедевск. в.; — Виленск. О. С., 17 Мая 911, 170 и 170¹ М., 132, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1654¹ У. (6 кражъ), арест. отд. 5 л. Исп. 7 Іюля 911. | 907 14331 169 М.
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