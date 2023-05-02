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Пешов Марк Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пешов
Имя
Марк
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
08 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
10219. Пешов Марк Никитич, 22 л., Тюменск. окр., Емуртлинск. р., д. Слободчиковой. Н. С. 15 уч. Тюменск. окр. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 8 авг. 926.

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