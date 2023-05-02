Богданский Изидор-Антон Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданский
- Имя
- Изидор-Антон
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143261. БОГДАНСКІЙ, ИЗИДОРЪ-АНтонъ Адамовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 31 г.; — М. С. 2 уч. г. Влоцлавска 31 Окт. 909, 173 2 п. 174, 1 и 2 п. 175 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Нояб. 909 | 902 404556 1672 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 52380. | 96 27970 174 М. | 94 87099 173 М.
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