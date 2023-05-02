Сергеев Филипп Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35390. СЕРГѢЕВЪ, ФИЛИППЪ МИХАЙловъ. К. Ишимск. у., Пѣгановск. в., д. Песьяной, 45 л., рд. т. же у., Бердюжск. в., въ д. Ново-Рямовой; — М. С. 2 уч. Ишимск. у. (во 2 р.), 1 п. 13, 8 п. 14, 169, 2 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 12 Апр. 905. | 903 43621 169 М.
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