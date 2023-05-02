Тимушев Шайхетдин Хасянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимушев
- Имя
- Шайхетдин
- Отчество
- Хасянов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 298
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45811. ТИМУШЕВЪ, ШАЙХЕТДИНЪ ХАсяновъ. К. Хвалынск. у., Дворянско-Терешинск. в., д. Старой Зеленовки, 25 л.; — Астрахан. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Марта 907. | 905 43469 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 69715. | 904 18487 172 М. | 901 57223 169 М. | 900 22794 169 М. | 901 24137 169 М.
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