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Джан-Ми-Ля

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джан-Ми-Ля
Дата исполнения приговора
18 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3884. ДЖАН-МИ-ЛЯ, 37 л., Китайск, п. Забайкальск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 июля 923.

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