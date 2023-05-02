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Щербаков Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербаков
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
30665. ЩЕРБАКОВ, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 43 л. Гр. Волоколамск. у., Судниковск. в., д. Щитьково; — Н. С. Черкизовск. отд. Баумановск. р. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 11 дек. 920.

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