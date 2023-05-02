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Якутин Евгений Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якутин
Имя
Евгений
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
30802. ЯКУТИН, ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 29 л. Гр. г. Ачинска; — Н. С. 11 уч. Енисейск. окр. Убийство, лиш. св. 10 л. условно и пр. р. 2 г. Исп. 10 окт. 920.

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