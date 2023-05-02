Чумура Зайдулла Дамидуллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумура
- Имя
- Зайдулла
- Отчество
- Дамидуллович
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13449. Чумура Зайдулла Дамидуллович, 44 л., Чувашск. АССР, Батыревск. у., Шихирдановск. в., д. Боль.-Биклин. Главсуд Чувашск. АССР. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7 апр. 926.
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