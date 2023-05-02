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Тодоровский Мечислав Антонов-Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тодоровский
Имя
Мечислав
Отчество
Антонов-Александров
Дата исполнения приговора
15 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
32153. Тодоровскій, мечиславъ Антоновъ-Александровъ. Мщ. г. Варшавы, 19 л.; — Варшав. О. С., 172 М. (укрыв.), по сов. съ приг. М. С. 28 уч. г. Варшавы отъ 15 Окт. 908 г., тюр. 4 м. Исп. 15 Янв. 909.

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