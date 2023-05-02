Машкин Павел Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Машкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84825. МАШКИНЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКсандровъ, 17 л. Сельск. обыв. Ижевско-Нагорной в., зав. Ижевскаго, Сарапульск. у.; — Г. С. Ижевск. зав. Сарапульск. у., 29 Апр. 911, 175 М., тюр. 5 м. Исп. 26 Мая 911. | 910 78287 170 М. | 26 Авг. 908 г. Г. С. Ижевск. зав., Сарапульск. у., 2 п. 174 и 175 М., тюр. 5 м.
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