Зонов Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зонов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4993. ЗОНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., Орловск. у., Чудиновск. в., д. Мизчито. Н. С. 5 уч. Ирбитск. у., Ст. ст. 150 и 176, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 16 октября 923.
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