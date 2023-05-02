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Зонов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зонов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
4993. ЗОНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., Орловск. у., Чудиновск. в., д. Мизчито. Н. С. 5 уч. Ирбитск. у., Ст. ст. 150 и 176, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 16 октября 923.

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