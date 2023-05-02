Соловьева Анна Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29067. СОЛОВЬЕВА, АННА ДМИТРИЕВНА, 22 л. Гр. Серпуховск. у., Семеновск. в., д. Авдотьево; — Н. С. Донск. уч. г. Москвы. Самогон., пр. р. 3 г., в т. ч. 2 г. условно. Исп. 22 дек. 920.
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