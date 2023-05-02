Аннушкин Савелий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аннушкин
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37474. АННУШКИНЪ, САВЕЛІЙ ОСИПОВЪ. Мщ. изъ сс.-п. г. Тары, 40 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — Томск. О. С. (въ 8 р.), 134, 135, 148, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Апр. 905. | 902 19687 1655 У. | 95 61536 170 М. | 901 9322 313 У. | 95 231 172 М. | 98 84062 1655 У. | 92 307 169 М. | 97 244 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.