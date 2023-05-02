Трофимова Клавдия Кирилловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимова
- Имя
- Клавдия
- Отчество
- Кирилловна
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29626. ТРОФИМОВА, КЛАВДИЯ КИРИЛЛОВНА, 28 л. Гр. Можайск. у., Порецк. в., д. Пасынкова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 15 сент. 920.
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