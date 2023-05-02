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Эглитт Фридрих Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эглитт
Имя
Фридрих
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
19 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
13788. Эглитт Фридрих Яковлевич, 40 л., рд. в Лифляндск. г., Вольмарск. у., Пупкшинск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. 114, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19 февр. 926.

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