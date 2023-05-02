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Тарарова Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарарова
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
29416. ТАРАРОВА, МАРИЯ ИВАНОВНА, 23 л. Гр. Гороховск. у., В.-Ландеховск. в., д. Умуряты; — Н. С. 4 уч. Бирск. у. Хищение, лиш. св. 6 м. Исп. 27 дек. 920.

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