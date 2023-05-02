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Кушнеров Харитон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кушнеров
Имя
Харитон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7794. КУШНЕРОВ ХАРИТОН ИВАНОВИЧ, 22 л., Гомельск у., Карманск. в. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 142, 184 ч. 2, лиш. св. 8 л. Исп. 26 марта 923.

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