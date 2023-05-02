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Кирсанов Федор Кирсанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирсанов
Имя
Федор
Отчество
Кирсанович
Дата исполнения приговора
15 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5914. КИРСАНОВ ФЕДОР КИРСАНОВИЧ, 26 л.. Мензелинск. у., Афанасьевск. в., с. Волчак, Н. С. .3 уч. г. Иркутска, Ст. 180п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 15 марта 923.

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