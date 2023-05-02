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Покручина Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Покручина
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
21 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
10418. Покручина Евдокия Васильевна, 30 л., Сталинградск. г., Хоперск. окр., ст-цы Усть-Бузулуцкой, хут. Ольховского. Сталинградск. Г. С. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21 янв. 926.

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