Ковалев Михаил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4762. КОВАЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л., Ростовск. у., Горск. в., д. Нежевки. Верхсуд РСФСР. Ст. 1 ч. 11З, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/ХІІ—124.
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