Иевлев Павел Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иевлев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82774. ІЕВЛЕВЪ, ПАВЕЛЪ МАТВѢЕВЪ, 20 л. К. Сычев. у., Курашевск. в., д. Макѣевой; — Москов. Ст. М. С. Донск. уч., 23 Мая 911, 173, 2 п. 174 и 3 п. 175 М., по сов. съ 2-мя приг. Москов. Ст. М. С. Пятницк. уч. отъ 11 Мая 911 г. (169 М., тюр. 3 м.) и Москов. Ст. М. С. Серпухов. у. отъ 16 Мая 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня, счит. ср. съ 23 Мая 911.
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