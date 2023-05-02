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Козлов Илья Меркурьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Илья
Отчество
Меркурьевич
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6165. КОЗЛОВ ИЛЬЯ МЕРКУРЬЕВИЧ, 23 л., Лихвинск. у., Березовск. в., д. Долбилово, Архангельск. Губсуд, Ст. ст. 140, 180 п. «б», 180а, 189 и 220, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 28 авг. 923.

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