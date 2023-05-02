Козлов Илья Меркурьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Меркурьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6165. КОЗЛОВ ИЛЬЯ МЕРКУРЬЕВИЧ, 23 л., Лихвинск. у., Березовск. в., д. Долбилово, Архангельск. Губсуд, Ст. ст. 140, 180 п. «б», 180а, 189 и 220, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 28 авг. 923.
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