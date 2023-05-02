Хроколов Сергей Назаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хроколов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Назаров
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 581
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96714. ХРОКОЛОВЪ, СЕРГѢЙ НАЗАровъ. К. Новооскольск. у., Пригородной в., с. Голубина, 28 л.; — Харьков. С. П., 2 и 3 ч. 354 У., тюр. 6 м. Исп. 29 Марта 908. Сей приг. поглощ. приг. сего С., отъ 9 Авг. 906 г. (арест. отд. 5 л.).
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