Салай Захар Виссарионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салай
- Имя
- Захар
- Отчество
- Виссарионов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87157а. САЛАЙ, ЗАХАРЪ ВИССАРІОновъ (онъ же Салаевъ), 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сосницк. у., в. и м. Мѣны; — Чернигов. О. С., 9 Марта 910, 114 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 31 Мая 911. | 904 8293 1 ч. 1655 У. | 97 25573 169 М. | 900 66902 169 М.
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