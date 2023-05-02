Дендивилов Алексей Митрофанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дендивилов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Митрофанович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3824. ДЕНДИВИЛОВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ, 28 Л., Чернск. у., Черско-Слободск. в., с. Стрелецкой Слободы. Н. С. 1 уч. Чернск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 8 окт. 923.
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