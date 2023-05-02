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Востриков Василий Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Востриков
Имя
Василий
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1202. Востриков Василий Герасимович, 24 л., Тамбовск. г., Липецк. у., Добринск. в. и с. Тамбовск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 113, 197, лиш. св. 2г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 22/Х—26.

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