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Гоенко Павел Демидов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гоенко
Имя
Павел
Отчество
Демидов
Дата исполнения приговора
10 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
37190. ГОЕНКО, ПАВЕЛЪ ДЕМИДОВЪ Лиш. ос. пр. Елисаветград. у., в. и м. Добровеличковки, 25 л.; — Елисаветград. О. С., 9, 13, 114, 133, 150 и 1 ч. 312 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 122756 и 004 г. № 65473, У., каторж. раб. 16 л. и 2 м. Исп. 10 Янв. 909, счит. ср. съ 19 Іюня 904.

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