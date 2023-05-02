Пенкин Пантелей Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пенкин
- Имя
- Пантелей
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 331
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39278. ПѢНКИНЪ, ПАНТЕЛЕЙ Тимофеевъ (онъ же Пѣнка и Тимофеевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Порхов. у., Городовицк. в., д. Соболевки, 65 л.; — Псков. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 28 Сент. 907. | 904 81773 1655 У. | 90 93107 1655 У. | 900 104376 1654¹ У. | 90 7118 169 М. | 97 94693 1659¹ У. | 81 9456 169 М. | 95 102589 1655 У. | 78 59785 169 М. | 93 106842 1655 У. | 74 11794 169 М.
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