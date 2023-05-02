Арсланбеков Фатхиль-Ислам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арсланбеков
- Имя
- Фатхиль-Ислам
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129613. АРслАНбЕКОВЪ, ФАТХИЛЬ-исламъ. К. Белебеев. у., Старо-Калмашевск. в., д. Чекмагушевой. 14 л.; — Г. С. 3 уч. г. Уфы 5 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтственн. надз. отца. Исп. 21 Сент. 909. | 11 Марта 909 г. Г. С. 1 уч. г. Уфы, за кражу—подъ отвѣтств. надз. матери.
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