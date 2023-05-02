Прокопенков Семен Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокопенков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44387. ПРОКОПЕНКОВЪ, СЕМЕНЪ АФАнасьевъ. К. Бѣлгород. у., Никольск. в., д. Недоступовки, 41 г.; — Харьков. С., П., 134, 135, 149 и 1 ч. 1554 У. и Выс. маниф. 94, 96 и 904 г., арест. отд. 5 м., а по Выс. повел., арестн. дома 3 м. Исп. 2 Апр. 907.
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