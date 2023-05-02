Порт Мотель Вольков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Порт
- Имя
- Мотель
- Отчество
- Вольков
- Дата исполнения приговора
- 18 март ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34732. ПОРТЪ, МОТЕЛЬ ВОЛЬКОВЪ. Мщ. г. Дубоссаръ, 19 л.; — Одесск. С. П., 3 и 5 п. 2, 58, 54, 57 и 128 Уг. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣпость 8 м., съ зачет. врем., провед. въ предварит. заключ. Исп. 18 Марта 985.
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