Дурасов Степан Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дурасов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33203. ДУРАСОВЪ, СТЕПАНЪ АКИМОВЪ. Мщ. изъ сс.-пос. г. Ялуторовска, 30 л., рд. въ г. Самарѣ; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 17 Сент. 907. | 900 91491 1655 У. | 96 85733 1655 У. | 95 90395 1647 У. | 93 62919 169 М. | 92 9213 170¹ М.
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