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Захватов Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захватов
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4895. ЗАХВАТОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 29 л., Весьегонск. у., Залужеск. в. и д. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 105, 108, 109 и 113 с. 1, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 2 дек. 923.

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