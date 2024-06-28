Абсалямов Галей Насыров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абсалямов
- Имя
- Галей
- Отчество
- Насыров
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44666. АБСАЛЯМОВЪ, ГАЛЕЙ НАСЫровъ. К. Маріинск. у., Зырянск. в., д. Шиняевой, 28 л., рд. т. же у. и в., въ д. Тавлахъ; — М. С. 2 уч. Маріинск. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Мая 905.
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