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Абсалямов Галей Насыров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абсалямов
Имя
Галей
Отчество
Насыров
Дата исполнения приговора
25 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44666. АБСАЛЯМОВЪ, ГАЛЕЙ НАСЫровъ. К. Маріинск. у., Зырянск. в., д. Шиняевой, 28 л., рд. т. же у. и в., въ д. Тавлахъ; — М. С. 2 уч. Маріинск. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Мая 905.

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