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Сокуров Андрей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сокуров
Имя
Андрей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
29036. СОКУРОВ, АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 25 л. Гр. г. Армавира; — Р. Т. Кубанско-Черноморск. водтран. Упущ. арестов., пр. р. 1 г., нак. сокращ. до 3 м., с зач. 21 д. пр. з. Исп. 6 окт. 920.

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