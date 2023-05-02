Богданов Григорий Венедиктович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Венедиктович
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13362. БОГДАНОВ, ГРИГОРИЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ, 28 л. Гр. Псковск. у., Докатовск. в., д. Монтеева; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. г. Петрограда. Вымогат., лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 15 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 14 янв. 920.
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