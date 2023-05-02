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Иванов Михаил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
47002. ИВАНОВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Сызрани, 23 л.; — Саратов. О. С., 134, 135, 152 и Зч. 309 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 14 Мая 905, счит. ср. съ 20 Сент. 904.

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