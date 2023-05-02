Лаврентьев Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентьев Павел Степанович

Лаврентьев Павел Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврентьев
Имя
Павел
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
17 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7818. ЛАВРЕНТЬЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, 26 л., Арск. к., Алатск. в., д. Шуган. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. Срок исп. не указ., осужд. 17 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.