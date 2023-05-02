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Куль-Мухаметов Юзей Мухаметович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куль-Мухаметов
Имя
Юзей
Отчество
Мухаметович
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7579. КУЛЬ-МУХАМЕТОВ Ю3ЕЙ МУХАМЕТОВИЧ, 25 л., Мамадышск. к., Петропавловск. в. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 180 п. «з», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 мая 923.

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