Безбородов Семен Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезбородов Семен Филиппович

Безбородов Семен Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безбородов
Имя
Семен
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
479. Безбородов Семен Филиппович, 33 л., Ульяновск. у., Тагаевск. в., д. Копыловки. Н. С. З уч. Ульяновск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.