Черепанов Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7971. ЧЕРЕПАНОВ, ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 23 л., Гр. Яранск. у., Матвинурск. в., д. Букиной,; Н. С. 10 уч. Яранск. у., Вымогат., лиш. св. 1 г., Исп. 16 сент. 919, амнист. В. Ц. И. К. от 5 нояб., от нак. досрочно освоб. с 14 дек. 919, без права занимат. ответств. должн. в теч. 5 л.
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