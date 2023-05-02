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Лукшонов Василий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукшонов
Имя
Василий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8313. ЛУКШОНОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 22 л., г. Новгорода. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 85 и 114 ч. 1, лиш. св. 7 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 июля 923.

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