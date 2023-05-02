Гадзалов Георгий Татаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гадзалов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Татаров
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45948. ГАДЗАЛОВЪ, ГЕОРГІЙ ТАТАРОВЪ. Сельск. обыв. с. Какадуръ, Даргавскаго общ., Владикавказ. окр., 23 л.; — Владикавказ. О. С., 1466 У., тюр. 2 м., а по Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобождены Исп. 10 Іюня 905.
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