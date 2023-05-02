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Гадзалов Георгий Татаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гадзалов
Имя
Георгий
Отчество
Татаров
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45948. ГАДЗАЛОВЪ, ГЕОРГІЙ ТАТАРОВЪ. Сельск. обыв. с. Какадуръ, Даргавскаго общ., Владикавказ. окр., 23 л.; — Владикавказ. О. С., 1466 У., тюр. 2 м., а по Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобождены Исп. 10 Іюня 905.

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