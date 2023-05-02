Иванов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Федор Иванович

Иванов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5193. ИВАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 27 л., Краснококшайск. к., Кужмаринск. в. Н. С. 4 уч. Краснококшайск. к. Ст. 99, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.