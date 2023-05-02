Гоголь Михаил Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гоголь
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1545. Гоголь Михаил Георгиевич, 24 л., Украинск. ССР., Сумск. окр., Краснопольск. в., д. Тамаровки. В. Т. 37 стр. див. Ст. ст. 2 ч. 7, 1 ч. 10 П. В. П. лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ѴІІ—26.
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