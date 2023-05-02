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Гоголь Михаил Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гоголь
Имя
Михаил
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1545. Гоголь Михаил Георгиевич, 24 л., Украинск. ССР., Сумск. окр., Краснопольск. в., д. Тамаровки. В. Т. 37 стр. див. Ст. ст. 2 ч. 7, 1 ч. 10 П. В. П. лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ѴІІ—26.

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