Голястиков Максим Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голястиков
- Имя
- Максим
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46170. ГОЛЯСТИКОВЪ, МАКСИМЪ ГЕРАсимовъ (онъ же Ракитовъ). К. Бронницк. у., Спасск. в., с. Маргучей, 30 л.; — Могилев. О. С. (въ 4 р.), 16, 170¹, 2 п. 171 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Мая 905. | 903 39112 1642 У. | 99 91812 1647 У.
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