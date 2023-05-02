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Лягаев Исаак Каллинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лягаев
Имя
Исаак
Отчество
Каллинович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8421. ЛЯГАЕВ ИСААК КАЛЛИНОВИЧ, 28 л., Красноуфимск. у., Утинск. в. и с. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 106 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 24 ноября 923.

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