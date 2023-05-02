Артемов Алексей Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 214. Артемов Алексей Филиппович, 59 л., Оренбургск. у., Покровск. в. и с. Н. С. 6 уч. Омск. окр. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 2г. и пор. пр. 2г. П. в. з. с. 11/ІІІ—26.
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