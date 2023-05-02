Рабинович Вульф Зельманов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рабинович
- Имя
- Вульф
- Отчество
- Зельманов
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29657. РАБИНОВИЧЪ, ВУЛЬФЪ ЗЕЛЬМАНОВЪ. Ряд., 23 л., рд. въ г. Острѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг. Омск. Воен. О. С. отъ 24 Іюня 908 г. (1627 и 1629 У., арест. отд. 2 г. 6 м.).
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